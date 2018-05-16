Палестина отзывает своих послов из четырёх европейских стран

Палестина отзывает своих послов из Венгрии, Румынии, Австрии и Чехии.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Министерство иностранных дел отзывает своих послов в Румынии, Чехии, Венгрии и Австрии для консультаций», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Палестина отозвала посла из США в ответ на перенос американского посольства в Израиле в Иерусалим.