Палестина отзывает своих послов из четырёх европейских стран
Палестина отзывает своих послов из Венгрии, Румынии, Австрии и Чехии.
Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
«Министерство иностранных дел отзывает своих послов в Румынии, Чехии, Венгрии и Австрии для консультаций», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Палестина отозвала посла из США в ответ на перенос американского посольства в Израиле в Иерусалим.
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