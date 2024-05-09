В Херсоне по радио передали поздравление Иосифа Сталина 1945 года

В Херсоне, который остаётся под контролем ВСУ, на «Радио Таврия» прозвучало поздравление Иосифа Сталина 1945 года.

«Товарищи, соотечественники и соотечественницы, наступил великий день Победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной армией и войсками наших союзников, признала себя побеждённой и объявила безоговорочную...» — сказал Сталин.

Видеозапись с поздравлением передали РИА Новости российские силовики. Поздравление услышали в том числе украинские полицейские, которые находятся в городе.

Жители Латвии 9 мая смогли увидеть парад Победы в Москве на всех телеканалах компании Balticom.