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В Херсоне по радио передали поздравление Иосифа Сталина 1945 года

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В Херсоне, который остаётся под контролем ВСУ, на «Радио Таврия» прозвучало поздравление Иосифа Сталина 1945 года.
В Херсоне по радио передали поздравление Иосифа Сталина 1945 года
  • Gettyimages.ru

«Товарищи, соотечественники и соотечественницы, наступил великий день Победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной армией и войсками наших союзников, признала себя побеждённой и объявила безоговорочную...» — сказал Сталин.

Видеозапись с поздравлением передали РИА Новости российские силовики. Поздравление услышали в том числе украинские полицейские, которые находятся в городе.

Жители Латвии 9 мая смогли увидеть парад Победы в Москве на всех телеканалах компании Balticom.

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