В Херсоне по радио передали поздравление Иосифа Сталина 1945 года
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«Товарищи, соотечественники и соотечественницы, наступил великий день Победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной армией и войсками наших союзников, признала себя побеждённой и объявила безоговорочную...» — сказал Сталин.
Видеозапись с поздравлением передали РИА Новости российские силовики. Поздравление услышали в том числе украинские полицейские, которые находятся в городе.
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