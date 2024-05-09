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Politico: переговоры между Израилем и ХАМАС приостановлены из-за боёв в Рафахе

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Переговоры об обмене пленными, которые ведут палестинское движение ХАМАС и Израиль, приостановились. Причиной этому послужили продолжающиеся боевые действия в Рафахе.
Politico: переговоры между Израилем и ХАМАС приостановлены из-за боёв в Рафахе
  • AP

Как сообщает газета Politico со ссылкой на осведомлённые источники, ХАМАС по-прежнему готов продолжать переговоры, но из-за военной операции Израиля в Рафахе движение отдалилось от дискуссий.

При этом, по словам источников, о полном провале переговоров речь пока не идёт. Они добавили, что представители США остаются в Дохе для наблюдения за ситуацией и контактов со сторонами.

Армия обороны Израиля приступила к операции в восточном районе Рафаха в секторе Газа 7 мая. Ранее сообщалось, что она наносит авиаудары по объектам в городе.

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