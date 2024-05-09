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Украинское англоязычное издание обеспокоилось влиянием RT в Индонезии

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Украинское англоязычное издание We are Ukraine очень обеспокоилось влиянием RT в Индонезии. СМИ существует на западные гранты. В своих публикациях оно жалуется, что телеканал «широко доступен через интернет, кабельное и спутниковое вещание», а «за годы RT наработал сеть сотрудников и нарративов, которые помогают улучшить образ России».
Украинское англоязычное издание обеспокоилось влиянием RT в Индонезии
  • РИА Новости

Кроме того, украинцев возмущает, что русские продвигают в соцсетях «антизападные нарративы» и мужественность образа Владимира Путина.

Телеканал RT, бюро которого работает в Джакарте, доступен на всей территории Индонезии — в сетях семи популярных операторов. Они охватывают все сегменты вещания: спутниковое ТВ, кабельное и ОТТ-платформы. Наиболее известные — Home Cable First Media и MNC Play.

Материалы RT зрители могут смотреть и в эфире популярных каналов с национальным покрытием — MetroTV (его аудитория — 55 млн) и Sea Toda (вещает также в Китае, Австралии, Сингапуре и на Филиппинах).

Ранее эксперт по внутренним делам партии ХДС Кристоф де Врис пожаловался, что в Германии продолжают смотреть RT, несмотря на запрет: только за прошлый месяц было около 6 млн кликов на стримах канала.

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