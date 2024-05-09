Украинское англоязычное издание обеспокоилось влиянием RT в Индонезии
- РИА Новости
Кроме того, украинцев возмущает, что русские продвигают в соцсетях «антизападные нарративы» и мужественность образа Владимира Путина.
Телеканал RT, бюро которого работает в Джакарте, доступен на всей территории Индонезии — в сетях семи популярных операторов. Они охватывают все сегменты вещания: спутниковое ТВ, кабельное и ОТТ-платформы. Наиболее известные — Home Cable First Media и MNC Play.
Материалы RT зрители могут смотреть и в эфире популярных каналов с национальным покрытием — MetroTV (его аудитория — 55 млн) и Sea Toda (вещает также в Китае, Австралии, Сингапуре и на Филиппинах).
Ранее эксперт по внутренним делам партии ХДС Кристоф де Врис пожаловался, что в Германии продолжают смотреть RT, несмотря на запрет: только за прошлый месяц было около 6 млн кликов на стримах канала.