Акцию «Бессмертный полк» провели в Сербии и Южной Корее
Акцию «Бессмертный полк» провели в Сербии и Южной Корее. К шествию в Белграде присоединился целый ряд представителей из других стран, а также члены правительства Сербии, передаёт корреспондент RT.
- РИА Новости
Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко принял участие в главной государственной церемонии возложения венков и цветов к монументам.
Перед этим акцию «Бессмертный полк» поддержали в Италии, во Франции, в Испании, США, Турции и Германии.
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