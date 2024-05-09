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Акцию «Бессмертный полк» провели в Сербии и Южной Корее

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Акцию «Бессмертный полк» провели в Сербии и Южной Корее. К шествию в Белграде присоединился целый ряд представителей из других стран, а также члены правительства Сербии, передаёт корреспондент RT.
Акцию «Бессмертный полк» провели в Сербии и Южной Корее
  • РИА Новости

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко принял участие в главной государственной церемонии возложения венков и цветов к монументам.

Перед этим акцию «Бессмертный полк» поддержали в Италии, во Франции, в Испании, США, Турции и Германии.

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