Акцию «Бессмертный полк» провели в Сербии и Южной Корее

Акцию «Бессмертный полк» провели в Сербии и Южной Корее. К шествию в Белграде присоединился целый ряд представителей из других стран, а также члены правительства Сербии, передаёт корреспондент RT.

РИА Новости

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко принял участие в главной государственной церемонии возложения венков и цветов к монументам. Перед этим акцию «Бессмертный полк» поддержали в Италии, во Франции, в Испании, США, Турции и Германии.