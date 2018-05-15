Палестина отзывает посла из США

Палестина отозвала посла из Вашингтона в ответ на перенос американского посольства в Израиле в Иерусалим. Об этом сообщается на сайте палестинского МИД.

«Отозван посол в Вашингтоне и глава миссии Организации освобождения Палестины Хусам Зомлот», — говорится в сообщении ведомства. Ранее стало известно, что Палестинский национальный совет поручил лидеру Палестины Махмуду Аббасу в течение двух дней отозвать признание Израиля. 14 мая в Иерусалиме прошла церемония открытия нового посольства США. В связи с данным событием жители Палестины утроили акцию протеста на границе сектора Газа, в ходе которой погибли десятки человек.