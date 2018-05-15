Посла Израиля вызвали в МИД Бельгии после её заявлений о погибших в секторе Газа
- Reuters
Как передаёт RTBF, об этом сообщил министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс.
Накануне Франкель назвала погибших палестинских манифестантов террористами.
«Я сожалею о смерти любого человека, даже о 55 террористах, которые пытались перейти границу», — заявила дипломат в интервью телеканалу.
На вопрос журналиста, считает ли она террористами восемь убитых детей и младенца, Франкель ответила, что «террористическая группировка ХАМАС взяла население в заложники».
По последним данным, число погибших в столкновениях с израильскими войсками палестинцев превысило 60.
В Палестине объявлен трёхдневный траур.