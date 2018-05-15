Посла Израиля вызвали в МИД Бельгии после её заявлений о погибших в секторе Газа

Короткая ссылка
Посол Израиля в Бельгии Симона Франкель вызвана в бельгийский МИД после сделанных ей заявлений о палестинцах, погибших в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа.
Посла Израиля вызвали в МИД Бельгии после её заявлений о погибших в секторе Газа
  • Reuters

Как передаёт RTBF, об этом сообщил министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс.

Накануне Франкель назвала погибших палестинских манифестантов террористами.

«Я сожалею о смерти любого человека, даже о 55 террористах, которые пытались перейти границу», — заявила дипломат в интервью телеканалу.

На вопрос журналиста, считает ли она террористами восемь убитых детей и младенца, Франкель ответила, что «террористическая группировка ХАМАС взяла население в заложники».

По последним данным, число погибших в столкновениях с израильскими войсками палестинцев превысило 60.

В Палестине объявлен трёхдневный траур.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ближний Восток Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных