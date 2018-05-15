Посла Израиля вызвали в МИД Бельгии после её заявлений о погибших в секторе Газа

Посол Израиля в Бельгии Симона Франкель вызвана в бельгийский МИД после сделанных ей заявлений о палестинцах, погибших в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа.

Как передаёт RTBF, об этом сообщил министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс.

Накануне Франкель назвала погибших палестинских манифестантов террористами.

«Я сожалею о смерти любого человека, даже о 55 террористах, которые пытались перейти границу», — заявила дипломат в интервью телеканалу.

На вопрос журналиста, считает ли она террористами восемь убитых детей и младенца, Франкель ответила, что «террористическая группировка ХАМАС взяла население в заложники».

По последним данным, число погибших в столкновениях с израильскими войсками палестинцев превысило 60.

В Палестине объявлен трёхдневный траур.