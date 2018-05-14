Полиция в Австралии назвала имя подозреваемого в массовом убийстве

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Полиция Австралии заявила, что главным подозреваемым в убийстве шести человек, ставшем самым массовым за последние 22 года, является 61-летний фермер Питер Майлс, тело которого также было найдено в доме.

Как сообщает Associated Press, по неизвестным пока причинам Майлс убил свою 58-летнюю жену Синду, 35-летнюю дочь Катрину и четырёх её детей — 13-летнюю Таю, 12-летнего Рилана, десятилетнего Ария и восьмилетнего Кадина.

После этого он позвонил в полицию, но ещё до приезда правоохранителей покончил с собой.

Отмечается, что в настоящее время нет свидетельств того, что подозреваемый страдал психическими расстройствами.

В ходе обыска полиция обнаружила три единицы оружия, зарегистрированные на Майлса.

Ранее сообщалось, что в Австралии полицейские обнаружили семь тел, в том числе четверых детей. Тела были найдены в населённом пункте Осмингтон.

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