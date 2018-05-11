СМИ: В Австралии в результате «массовой трагедии» погибли семь человек

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В Западной Австралии полицейские обнаружили семь тел, в том числе четырёх детей. Об этом пишет Tweed Daily News.

Тела были обнаружены в населённом пункте Осмингтон. 

По словам комиссара местной полиции Криса Доусона, пятеро погибших были найдены внутри одного из домов, ещё двое — снаружи.

Доусон сообщил, что на некоторых телах были обнаружены огнестрельные ранения. Он добавил, что произошедшее является ужасной трагедией.

Полицейские пытаются установить родственников погибших. По факту произошедшего проводится расследование. 

Ранее в Мексике правоохранители нашли девять тел в кузове грузовика.

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