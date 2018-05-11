СМИ: В Австралии в результате «массовой трагедии» погибли семь человек
Тела были обнаружены в населённом пункте Осмингтон.
По словам комиссара местной полиции Криса Доусона, пятеро погибших были найдены внутри одного из домов, ещё двое — снаружи.
Доусон сообщил, что на некоторых телах были обнаружены огнестрельные ранения. Он добавил, что произошедшее является ужасной трагедией.
Полицейские пытаются установить родственников погибших. По факту произошедшего проводится расследование.
Ранее в Мексике правоохранители нашли девять тел в кузове грузовика.