Эрдоган назвал несправедливостью отсутствие мусульманской страны в Совбезе ООН

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал несправедливым тот факт, что в Совете Безопасности ООН не представлена ни одна мусульманская страна.

«Мы требуем справедливости. Ведь в основе инициативы создания ООН лежала идея обеспечения глобальной справедливости. Мы требуем справедливости», — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

По его словам, каждая из 196 стран заслуживает права быть членом Совбеза ООН.

«Было бы справедливым, если бы все 20 государств, входящих в СБ ООН, переизбирались. При этом выборы в СБ ООН могут проводиться в два этапа — сначала будут сменяться 10 государств, а затем — остальные», — подчеркнул турецкий лидер.

Ранее Эрдоган заявил о неизбежности реформирования ООН.

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