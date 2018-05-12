Эрдоган назвал несправедливостью отсутствие мусульманской страны в Совбезе ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал несправедливым тот факт, что в Совете Безопасности ООН не представлена ни одна мусульманская страна.

«Мы требуем справедливости. Ведь в основе инициативы создания ООН лежала идея обеспечения глобальной справедливости. Мы требуем справедливости», — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

По его словам, каждая из 196 стран заслуживает права быть членом Совбеза ООН.

«Было бы справедливым, если бы все 20 государств, входящих в СБ ООН, переизбирались. При этом выборы в СБ ООН могут проводиться в два этапа — сначала будут сменяться 10 государств, а затем — остальные», — подчеркнул турецкий лидер.

Ранее Эрдоган заявил о неизбежности реформирования ООН.