Эрдоган заявил о неизбежности реформирования ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что реформирование ООН неизбежно.

«Лицемерие международного сообщества и двуличие международных организаций, в задачу которых входит обеспечение мира и безопасности, достигли таких масштабов, при которых уже невозможно скрыть предвзятость. Именно поэтому Анкара призывает к реформированию ООН», — приводит Anadolu слова Эрдогана.

Также он заявил, что «международная система, сформированная с учётом интересов пяти стран — постоянных членов СБ ООН, не имеет будущего». Эрдоган добавил, что реформа ООН является неизбежной.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция продолжит военные операции в Сирии и Ираке.