Эрдоган заявил, что Турция продолжит военные операции в Сирии и Ираке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит проведение военных операций в Сирии и Ираке.

«Турция не остановится и продолжит операции в регионе до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист на территориях от Айн-эль-Араба до Хасеке на севере Сирии, от Синджара до Кандиля в Ираке», — цитирует Anadolu Эрдогана.

По его словам, Турция превращается в самую сильную страну региона и в скором будущем войдёт в число крупных игроков на мировой политической арене.

Ранее сообщалось, что правящая партия Турции выдвинула кандидатуру Эрдогана на выборы президента.