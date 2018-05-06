Эрдоган заявил, что Турция продолжит военные операции в Сирии и Ираке

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит проведение военных операций в Сирии и Ираке.
Эрдоган заявил, что Турция продолжит военные операции в Сирии и Ираке
  • Reuters
  • © Ed Jones

«Турция не остановится и продолжит операции в регионе до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист на территориях от Айн-эль-Араба до Хасеке на севере Сирии, от Синджара до Кандиля в Ираке», — цитирует Anadolu Эрдогана.

По его словам, Турция превращается в самую сильную страну региона и в скором будущем войдёт в число крупных игроков на мировой политической арене.

Ранее сообщалось, что правящая партия Турции выдвинула кандидатуру Эрдогана на выборы президента.

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