Правящая партия Турции выдвинула кандидатуру Эрдогана на выборы президента

Правящая в Турции Партия справедливости и развития выдвинула кандидатуру турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на президентские выборы.

Reuters

Как сообщает Habertürk, выдвижение Эрдогана поддержали 316 депутатов от правящей партии. AK Parti grubu, 316 oyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday gösterilmesi konusunda karar aldı https://t.co/3XT7LJRWt8 — Habertürk (@Haberturk) 3 мая 2018 г. Ранее сообщалось, что парламент Турции ратифицировал законопроект о проведении досрочных президентских и парламентских выборов 24 июня 2018 года.