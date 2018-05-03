Правящая партия Турции выдвинула кандидатуру Эрдогана на выборы президента
Правящая в Турции Партия справедливости и развития выдвинула кандидатуру турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на президентские выборы.
- Reuters
Как сообщает Habertürk, выдвижение Эрдогана поддержали 316 депутатов от правящей партии.
AK Parti grubu, 316 oyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday gösterilmesi konusunda karar aldı https://t.co/3XT7LJRWt8— Habertürk (@Haberturk) 3 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что парламент Турции ратифицировал законопроект о проведении досрочных президентских и парламентских выборов 24 июня 2018 года.
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