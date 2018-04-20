В Турции утвердили дату проведения досрочных президентских и парламентских выборов
Парламент Турции ратифицировал законопроект о проведении досрочных президентских и парламентских выборов 24 июня 2018 года.
Об этом сообщает агентство Anadolu.
В поддержку законопроекта проголосовали 386 из 450 парламентариев.
18 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране пройдут досрочные президентские и парламентские выборы.
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