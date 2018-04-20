В Турции утвердили дату проведения досрочных президентских и парламентских выборов

Парламент Турции ратифицировал законопроект о проведении досрочных президентских и парламентских выборов 24 июня 2018 года.

Об этом сообщает агентство Anadolu. В поддержку законопроекта проголосовали 386 из 450 парламентариев. 18 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране пройдут досрочные президентские и парламентские выборы.