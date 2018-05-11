Глава МИД Ирана посетит Москву 14 мая
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«Да, он будет у нас утром в Москве, встретится с министром», — цитирует Кабулова РИА Новости.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган отметили, что сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе имеет важное значение для международной безопасности.
8 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что страна выходит из СВПД по иранской ядерной программе.