СМИ: Путин и Эрдоган считают ошибочным выход США из ядерной сделки с Ираном
Главы государств обсудили решение США выйти из ядерной сделки с Ираном. Они сошлись во мнении, что позиция Вашингтона ошибочна, и указали на то, что совместный план действий является дипломатическим успехом, который необходимо защищать.
Президенты России и Турции также выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости в Сирии в последние дни.
Кроме того, Эрдоган поздравил Путина с инаугурацией.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал выход США из ядерной сделки с Ираном нарушением резолюции СБ ООН.
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с ФАН оценил возможные последствия решения США.