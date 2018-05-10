СМИ: Путин и Эрдоган считают ошибочным выход США из ядерной сделки с Ираном

Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и России Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным, передаёт агентство Anadolu со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера.

Главы государств обсудили решение США выйти из ядерной сделки с Ираном. Они сошлись во мнении, что позиция Вашингтона ошибочна, и указали на то, что совместный план действий является дипломатическим успехом, который необходимо защищать.

Президенты России и Турции также выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости в Сирии в последние дни.

Кроме того, Эрдоган поздравил Путина с инаугурацией.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал выход США из ядерной сделки с Ираном нарушением резолюции СБ ООН.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с ФАН оценил возможные последствия решения США.