Эксперт оценил возможные последствия выхода США из ядерной сделки с Ираном

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с ФАН оценил возможные последствия выхода США из ядерной сделки с Ираном.

По словам эксперта, это не пошатнёт позиции Тегерана на мировом рынке нефти.

«В прошлый раз санкции против Ирана устанавливала ООН, все страны действовали сообща. На этот раз Вашингтон почти никто, ни одна страна, не поддерживает», — отметил Сатановский.

Он напомнил, что у Тегерана богатый опыт выхода из подобных ситуаций. Страна останется на мировом рынке нефти, переведя расчёты в другие валюты или золото.

Со своей стороны, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник в беседе с ФБА «Экономика сегодня» сказал, что последние решения Вашингтона могут повлиять и на соглашение ОПЕК+.

«Связь здесь, безусловно, просматривается, поэтому если Иран снова окажется под влиянием жёстких американских санкций, то от этого пострадает и его потенциал в плане добычи сырой нефти», — полагает эксперт.

Он не исключил, что потенциал Ирана в плане добычи и экспорта нефти может быть заметно ограничен, и это станет проблемой для общего контекста соглашения, подписанного между странами — членами ОПЕК+.

Ранее исполняющий обязанности главы российского МИД Сергей Лавров во время пресс-конференции заявил, что американская сторона нарушила резолюцию Совета Безопасности ООН, приняв решение выйти из иранской ядерной сделки.