Путин и Эрдоган отметили значение ядерной сделки с Ираном для международной безопасности
Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Лидеры России и Турции в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию, связанную с односторонним выходом США из ядерной сделки с Ираном.
«Подчёркивалось, что сохранение СВПД имеет принципиально важное значение для международной и региональной безопасности, а также для режима глобального нераспространения», — говорится в сообщении.
Также был подтверждён решительный настрой Москвы и Анкары на дальнейшее сотрудничество с другими участниками сделки и на координацию шагов в данном контексте.
Кроме того, были затронуты вопросы урегулирования ситуации в Сирии и реализации ключевых двусторонних проектов.
Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган считают ошибочным выход США из ядерной сделки с Ираном.