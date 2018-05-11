Путин и Эрдоган отметили значение ядерной сделки с Ираном для международной безопасности

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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган отметили, что сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе имеет важное значение для международной безопасности.

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Лидеры России и Турции в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию, связанную с односторонним выходом США из ядерной сделки с Ираном.  

«Подчёркивалось, что сохранение СВПД имеет принципиально важное значение для международной и региональной безопасности, а также для режима глобального нераспространения», — говорится в сообщении

Также был подтверждён решительный настрой Москвы и Анкары на дальнейшее сотрудничество с другими участниками сделки и на координацию шагов в данном контексте. 

Кроме того, были затронуты вопросы урегулирования ситуации в Сирии и реализации ключевых двусторонних проектов.

Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган считают ошибочным выход США из ядерной сделки с Ираном.

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