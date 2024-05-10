РИА Новости: беспилотник ВСУ атаковал НПЗ в Калужской области

На территории нефтеперерабатывающего завода «Первый завод» в Калужской области произошло возгорание после падения БПЛА.

Об этом РИА Новости рассказали представители экстренных служб.

Отмечается, что никто из людей не пострадал. Горят три ёмкости с дизтопливом и ёмкость с мазутом.

Ранее НПЗ в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки БПЛА ВСУ.