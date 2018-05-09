В центре Алеппо в Сирии прошла акция «Бессмертный полк»

Жители сирийского города Алеппо и представители российской диаспоры прошли вместе в рамках акции «Бессмертный полк», сообщает РИА Новости.

«Сегодня в акции «Бессмертный полк смешались портреты героев Великой отечественной войны и бойцов сирийской армии, погибших в борьбе с террористами в минувшие годы. Мы вместе с российскими офицерами и нашими русскими братьями почтили память героев», — рассказал один из участников.

Во время мероприятия с поздравительной речью выступил начальник отдела российского Центра по примирению враждующих сторон по Алеппо Сергей Попов, а также представители местных органов власти.

Отмечается, что детские творческие коллективы исполнили танец под песню «Катюша».

Ранее сирийский лидер Башар Асад отметил, что на Западе предпринимают попытки скрыть важную роль СССР в победе над фашизмом.