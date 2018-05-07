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Эрдоган рассказал о противостоянии планам Запада по созданию кризиса на Балканах

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Анкара противостоит планам западных стран по созданию кризиса на Балканах, что вызывает ответную критику по поводу турецкой активности в регионе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.
Эрдоган рассказал о противостоянии планам Запада по созданию кризиса на Балканах
  • Reuters

«Страны Запада с неприязнью реагируют на нашу деятельность на Балканах, на инициативы и усилия, предпринимаемые нами в этом регионе… Мы видим, что кое-кому не нравится наше тесное сотрудничество с Сербией, Боснией и Герцеговиной», — приводит его слова РИА Новости.

По словам президента, Анкара продолжает интенсивную деятельность на Балканах.

«Например, Турция прилагает все необходимые усилия для восстановления исторических памятников в регионе. Мы будем действовать в том же духе и впредь», — добавил политик.

Ранее Эрдоган рассказал об угрозе Турции со стороны США.

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