Эрдоган рассказал об угрозе Турции со стороны США

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, какую угрозу стране представляют США.

Об этом он заявил в интервью телеканалу NTV.

По его словам, угроза стране исходит от США в связи с тем, что американская сторона предоставляет оружие террористам.

«Откуда же исходит угроза... Мы не можем покупать оружие у США на наши деньги, но, к сожалению, США и коалиция бесплатно передают оружие и боеприпасы террористическим организациям. Таким образом угроза исходит прежде всего от стратегических партнёров», — сказал он.

12 апреля Эрдоган и провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого лидеры обсудили ситуацию в Сирии. 

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