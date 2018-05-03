СМИ: В США задержали подростка по подозрению в подготовке теракта в ТЦ

Ученика одной из школ американского штата Техас задержали по подозрению в подготовке теракта в торговом центре в городе Плейно. Об этом сообщает The Dallas Morning News.

Отмечается, что подросток мог действовать под влиянием членов террористической группировки «Исламское государство»*.

По данным издания, 17-летний школьник планировал открыть стрельбу по посетителям торгового центра. Также сообщается, что для реализации преступления у молодого человека было оружие и необходимая экипировка.

Атака, по данным газеты, должна была состояться в середине мая.

Задержанному может грозить пожизненное тюремное заключение.

Ранее стало известно, что в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Торонто (Канада) погибли по крайней мере девять человек, ещё 16 получили травмы.

Следователи считают, что произошедшее было терактом.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.









