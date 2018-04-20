СМИ: Инциденты со стрельбой в школах США за 19 лет затронули свыше 208 тысяч детей

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Более 208 тысяч несовершеннолетних за последние 19 лет становились участниками инцидентов с применением огнестрельного оружия в школах Соединённых Штатов. Об этом пишет газета Washington Post.

Издание подготовило статистический отчёт в связи с годовщиной трагедии, произошедшей 20 апреля 1999 года в школе Колумбайн, где два подростка расстреляли 12 учеников старших классов и учителя, а затем покончили с собой.

«В настоящее время насчитывается более 208 тысяч детей в 212 школах. В ходе инцидентов погиб по меньшей мере 131 человек, ещё 272 получили ранения», — пишет издание.

Отмечается, что в 2018 году уже зафиксировано 13 случаев, связанных со стрельбой в школах, это наивысший показатель с 1999 года.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал при стрельбе в школе на юго-востоке США.

24 марта в массовых акциях за ужесточение контроля над продажей оружия в США приняли участие сотни тысяч человек.

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