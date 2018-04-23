Полиция подтвердила гибель девяти человек при наезде микроавтобуса на пешеходов в Торонто
Сотрудники правоохранительных органов Канады сообщают, что в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Торонто погибли по крайней мере девять человек, ещё 16 получили ранения в ходе инцидента.
- Reuters
- © TWITTER / @SOPHFLYPRO/via REUTERS
Об этом сообщает CTV Toronto со ссылкой на полицию.
#BREAKING: Toronto police confirm that 9 people are dead and 16 others injured after a van mounted a curb in North York, striking pedestrians on a sidewalk.— CTV Toronto (@CTVToronto) 23 апреля 2018 г.
Ранее очевидцы рассказали подробности о наезде микроавтобуса на пешеходов в Торонто.
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