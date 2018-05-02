Суд в США обязал Иран выплатить более $6 млрд семьям погибших при терактах 11 сентября

Федеральный судья Нью-Йорка постановил, что Иран должен выплатить миллиарды долларов семьям погибших в результате терактов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на судебные документы.

Согласно вердикту, Иран, Корпус стражей исламской революции и Центральный банк Ирана несут ответственность за гибель 1008 человек.

Сообщается, что Иран обязали выплатить $12,5 млн каждому супругу, по $8,5 млн родителю и ребёнку и по $4,25 млн брату/сестре погибших. Как отмечает англоязычный сайт RT, общая сумма выплат превышает $6 млрд.

В апреле 2017 года американские страховые компании обратились в суд Манхэттена с иском против саудовских организаций в связи с терактами 11 сентября.

Осенью 2016 года конгресс США принял закон, разрешающий американским судам привлекать к ответственности за терроризм целые государства.