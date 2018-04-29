СМИ: В Сербии мужчина забаррикадировался в доме и угрожал взорвать ручную гранату
Об этом информирует агентство Танюг.
TANJUG | Novi Pazar: Muškarac se predao, u toku uviđaj https://t.co/0vOmOc4oODpic.twitter.com/jsNo6HSljb— Tanjug (@TanjugNews) 29 апреля 2018 г.
Сообщается, что вечером 28 апреля в полицию города поступило сообщение о семейном конфликте с рукоприкладством. На место прибыли полицейские. По предварительной информации, мужчина заперся с четырьмя членами семьи.
Как уточняется, позднее оказавшимся в заложниках членам его семьи удалось бежать.
По данным агентства, днём 29 апреля мужчина сдался властям.
Ранее сообщалось, что в городе Бендеры непризнанной Приднестровской Молдавской Республики 65-летний мужчина устроил стрельбу, после чего забаррикадировался в подвале.