СМИ: В Сербии мужчина забаррикадировался в доме и угрожал взорвать ручную гранату

Житель сербского города Нови-Пазар в ночь на 29 апреля забаррикадировался в своём доме и угрожал взорвать ручную гранату.

Об этом информирует агентство Танюг.

Сообщается, что вечером 28 апреля в полицию города поступило сообщение о семейном конфликте с рукоприкладством. На место прибыли полицейские. По предварительной информации, мужчина заперся с четырьмя членами семьи.

Как уточняется, позднее оказавшимся в заложниках членам его семьи удалось бежать.

По данным агентства, днём 29 апреля мужчина сдался властям.

Ранее сообщалось, что в городе Бендеры непризнанной Приднестровской Молдавской Республики 65-летний мужчина устроил стрельбу, после чего забаррикадировался в подвале.