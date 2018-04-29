СМИ: В Сербии мужчина забаррикадировался в доме и угрожал взорвать ручную гранату

Короткая ссылка
Житель сербского города Нови-Пазар в ночь на 29 апреля забаррикадировался в своём доме и угрожал взорвать ручную гранату.

Об этом информирует агентство Танюг.

Сообщается, что вечером 28 апреля в полицию города поступило сообщение о семейном конфликте с рукоприкладством. На место прибыли полицейские. По предварительной информации, мужчина заперся с четырьмя членами семьи. 

Как уточняется, позднее оказавшимся в заложниках членам его семьи удалось бежать.

По данным агентства, днём 29 апреля мужчина сдался властям.

Ранее сообщалось, что в городе Бендеры непризнанной Приднестровской Молдавской Республики 65-летний мужчина устроил стрельбу, после чего забаррикадировался в подвале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных