В результате стрельбы в Приднестровье погиб человек
Как отмечается, мужчина стал виновником ДТП, после чего у него произошёл конфликт с прохожими. Он применил помповое оружие против одного из оппонентов. Пострадавший скончался в больнице.
Когда на место происшествия прибыли правоохранители, мужчина начал стрелять в стражей порядка, после чего забаррикадировался в подвале.
Впоследствии его удалось задержать.
Ранее URA.RU передавало, что во дворе одного из домов в Нижневартовске мужчина открыл беспорядочную стрельбу из травматического пистолета.