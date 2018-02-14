В результате стрельбы в Приднестровье погиб человек

В городе Бендеры непризнанной Приднестровской Молдавской республики 65-летний мужчина устроил стрельбу, в результате которой погиб человек. Об этом сообщает МВД Приднестровья.

Как отмечается, мужчина стал виновником ДТП, после чего у него произошёл конфликт с прохожими. Он применил помповое оружие против одного из оппонентов. Пострадавший скончался в больнице.

Когда на место происшествия прибыли правоохранители, мужчина начал стрелять в стражей порядка, после чего забаррикадировался в подвале.

Впоследствии его удалось задержать.

Ранее URA.RU передавало, что во дворе одного из домов в Нижневартовске мужчина открыл беспорядочную стрельбу из травматического пистолета.