Один человек пострадал при стрельбе в центре Киева

В центре Киева 26-летний злоумышленник в ходе конфликта выстрелил в мужчину из пистолета. Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

Инцидент произошёл на улице Саксаганского. Пострадавший получил ранения в плечо и бедро. Полицейские задержали подозреваемого на месте произошедшего. У него изъяли пистолет и патроны. По факту случившегося открыто уголовное производство по статье о хулиганстве. Стрелявшему грозит до семи лет лишения свободы. Ранее сообщалось, что в Киеве произошла стрельба возле здания суда.