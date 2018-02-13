Один человек пострадал при стрельбе в центре Киева

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В центре Киева 26-летний злоумышленник в ходе конфликта выстрелил в мужчину из пистолета. Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

Инцидент произошёл на улице Саксаганского. Пострадавший получил ранения в плечо и бедро. 

Полицейские задержали подозреваемого на месте произошедшего. У него изъяли пистолет и патроны. 

По факту случившегося открыто уголовное производство по статье о хулиганстве. Стрелявшему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошла стрельба возле здания суда.

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