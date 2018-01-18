На юге Волгограда произошла перестрелка

В результате перестрелки в Красноармейском районе на юге Волгограда один человек погиб, трое получили ранения.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МВД.

«В результате перестрелки трое человек получили ранения, они доставлены в больницу. Ещё один человек — мужчина 1993 года рождения — скончался от полученных травм в машине скорой помощи, которая везла его в больницу», — заявил замначальника пресс-службы областного МВД Антон Корнаухов.

Ранее URA.RU передавало, что во дворе одного из домов в Нижневартовске мужчина открыл беспорядочную стрельбу из травматического пистолета.