Председатель совета директоров банка Intesa прокомментировал санкции США против России

Председатель совета директоров банка Intesa Антонио Фаллико прокомментировал введение США новых санкций против России.

«Конечно, как я уже говорил, это близорукая позиция, потому что в нынешнем глобализованном мире мы находимся в условиях сообщающихся сосудов. Я думаю, что нынешняя конъюнктура позитивна, но она долго не протянется, и поэтому я полагаю, что страны, которые ввели санкции, почувствуют на себе, как это уже происходило в прошлом», — сказал он, отвечая на вопрос RT, может ли недавнее введение Соединёнными Штатами очередных санкций против России негативно повлиять на европейский рынок.

Ранее kp.ru сообщало, что в Москве состоялась встреча советника президента России Антона Кобякова с председателем совета директоров банка Intesa профессором Антонио Фаллико.