Захарова: Россия серьёзно обеспокоена заявлениями Трампа и Макрона по Ирану

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Москва серьёзно обеспокоена заявлениями президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона по поводу ядерной сделки с Ираном.

«Относительно совместного всеобъемлющего плана действий и того, что вокруг него творится. У нас всё это вызывает серьёзную обеспокоенность, речь конкретно идёт о последних высказываниях президентов США и Франции относительно СВПД по иранской ядерной программе», — сказала Захарова.

По её словам, Россия неоднократно заявляла, что не видит возможности для некоего переголосования по данному документу, внесения в него изменений или дополнений.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не намерен покидать ядерное соглашение по Ирану. В свою очередь, президент США Дональд Трамп пообещал Ирану «большие проблемы» в случае, если страна возобновит свою ядерную программу.

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