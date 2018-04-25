Макрон пообещал, что Франция не покинет ядерное соглашение по Ирану

Франция не намерена покидать ядерное соглашение по Ирану, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

«Франция не прекратит исполнение Совместного всеобъемлющего плана действий, потому что мы подписали его. Мы с американским президентом Дональдом Трампом решили работать над новой сделкой», — написал Макрон в Twitter.

France will not leave the JCPOA, because we signed it. We decided with President @realDonaldTrump to work on a new comprehensive deal. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 25 апреля 2018 г.

Ранее Макрон заявил, что Иран никогда не будет владеть каким-либо ядерным оружием.

Также в Госдепе США заявили, что не намерены пересматривать ядерное соглашение по Ирану.