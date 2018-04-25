Макрон пообещал, что Франция не покинет ядерное соглашение по Ирану

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Франция не намерена покидать ядерное соглашение по Ирану, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
Макрон пообещал, что Франция не покинет ядерное соглашение по Ирану
  • Reuters

«Франция не прекратит исполнение Совместного всеобъемлющего плана действий, потому что мы подписали его. Мы с американским президентом Дональдом Трампом решили работать над новой сделкой», — написал Макрон в Twitter.

Ранее Макрон заявил, что Иран никогда не будет владеть каким-либо ядерным оружием.

Также в Госдепе США заявили, что не намерены пересматривать ядерное соглашение по Ирану.

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