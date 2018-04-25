Макрон: Иран никогда не будет владеть ядерным оружием

Иран никогда не будет владеть каким-либо ядерным оружием, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время своего выступления на заседании сената и палаты представителей конгресса США в рамках своего визита в Вашингтон.

Reuters

«Что касается Ирана, наша цель ясна: у Ирана никогда не будет ядерного оружия. Ни сегодня, ни через пять или десять лет — никогда», — заявил он. Ранее Макрон призвал США и Европу вместе ответить на зарождение нового миропорядка.