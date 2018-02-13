Госдеп: США рассчитывают на Россию в вопросе предотвращения химатак в Сирии

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Соединённые Штаты рассчитывают на Россию в вопросе предотвращения химических атак в Сирии, заявила заместитель помощника госсекретаря США Кэтлин Кавалек. Её видеокомментарий размещён в Twitter американского посольства в Москве.

«Сирия — это ещё одна тема, по которой наши дипломаты взаимодействуют с российскими дипломатами в поисках путей установления мира в этой стране как в плане усилий по борьбе с ИГ*, так и обеспечения безопасности сирийского народа», — сказала дипломат. 

По её словам, в январе поступило несколько сообщений о якобы применении химоружия в САР.

«Мы очень рассчитываем на Россию в вопросе предотвращения дальнейшего применения химического оружия сирийским режимом», — подчеркнула Кавалек, отметив, что Москва «взяла на себя соответствующие обязательства по обеспечению ликвидации сирийского химического оружия». 

Она добавила, что Москва и Вашингтон обсуждают дальнейшие шаги, которые нужно будет предпринять в Сирии после прекращения боевых действий.

Ранее в Кремле отметили дефицит помощи США в стабилизации обстановки в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация, признанная террористической решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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