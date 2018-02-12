В Кремле отметили дефицит помощи США в стабилизации обстановки в Сирии

Короткая ссылка
Оставшийся в Сирии российский контингент обладает необходимым потенциалом для сдерживания активности террористов, при этом помощь США в стабилизации обстановки находится в дефиците. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Остающийся военно-воздушный компонент российский, который призван и дальше помогать Вооружённым силам Сирийской Арабской Республики в борьбе с террористами, обладает необходимым потенциалом, чтобы и дальше сдерживать террористическую активность в Сирии», — отметил пресс-секретарь.

По его словам, власти продолжают прикладывать усилия по урегулированию в Сирии, в первую очередь идя политико-дипломатическим путём.

«Что касается помощи Соединённых Штатов Америки в деле стабилизации обстановки в Сирии и продолжения работы по политико-дипломатическому урегулированию, то эта помощь находится в дефиците», — добавил Песков.

Ранее стало известно, что в Министерстве обороны США считают, что военное присутствие России в Сирии усложняет проведение операций коалиции против «Исламского государства»*.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация, признанная террористической решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru