В Кремле отметили дефицит помощи США в стабилизации обстановки в Сирии

Оставшийся в Сирии российский контингент обладает необходимым потенциалом для сдерживания активности террористов, при этом помощь США в стабилизации обстановки находится в дефиците. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Остающийся военно-воздушный компонент российский, который призван и дальше помогать Вооружённым силам Сирийской Арабской Республики в борьбе с террористами, обладает необходимым потенциалом, чтобы и дальше сдерживать террористическую активность в Сирии», — отметил пресс-секретарь.

По его словам, власти продолжают прикладывать усилия по урегулированию в Сирии, в первую очередь идя политико-дипломатическим путём.

«Что касается помощи Соединённых Штатов Америки в деле стабилизации обстановки в Сирии и продолжения работы по политико-дипломатическому урегулированию, то эта помощь находится в дефиците», — добавил Песков.

Ранее стало известно, что в Министерстве обороны США считают, что военное присутствие России в Сирии усложняет проведение операций коалиции против «Исламского государства»*.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация, признанная террористической решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.