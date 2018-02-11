В Пентагоне сообщили о сложностях проведения операций против ИГ из-за присутствия России в Сирии
В отчёте также говорится об «опасных манёврах» российских самолётов вблизи американских, из-за чего «нарастал риск непреднамеренных перестрелок».
«Российское военное присутствие в Сирии продолжило осложнять проведение операций против ИГ. Российские самолёты, как и прежде, совершали опасные манёвры вблизи американских», — отмечается в документе.
Также в Пентагоне заявили, что российское руководство «не раз с убеждённостью заявляло о том, что война против ИГ, по сути, завершена, а потому США и их союзники должны покинуть» Сирию.
«В этой связи не исключено, что в предстоящем году на силы коалиции будет оказываться повышенное давление по дипломатическим и военным каналам с целью добиться их ухода из Сирии», — заявили в американском оборонном ведомстве.
Подробнее — в материале RT.
Ранее в международной коалиции во главе с США заявляли, что ценят профессионализм Вооружённых сил России в Сирии.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация, признанная террористической решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.