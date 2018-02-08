В коалиции во главе с США заявили, что ценят профессионализм ВС России в Сирии

США и их союзники и партнёры высоко ценят профессионализм Вооружённых сил России, действующих в Сирии.

Об этом ТАСС заявил представитель пресс-службы коалиции во главе с США Томас Вил.

«Мы высоко ценим профессионализм Российской Федерации и регулярные контакты по линии связи, предназначенной для недопущения конфликтов», — заявил он.

По его словам, американские ВС считают, что эта линия связи «является ценным ресурсом, позволяющим предотвращать конфликты в перегруженном пространстве боя в Сирии, а также случайное нанесение ударов и эскалацию напряжённости».

Ранее в Минобороны России прокомментировали обстрел коалицией сирийских ополченцев. В ведомстве заявили, что причиной инцидента стали не согласованные с Россией разведывательно-поисковые действия ополченцев.

В Минобороны также рассказали о переговорах «российского командования на авиабазе Хмеймим по установленным каналам взаимодействия с представителями штаба сил международной коалиции».