В Минобороны России прокомментировали обстрел коалицией сирийских ополченцев

В Минобороны России заявили, что причиной инцидента с обстрелом международной коалицией во главе с США сирийских ополченцев стали не согласованные с Россией разведывательно-поисковые действия ополченцев.

«Причиной инцидента стали не согласованные с командованием российской оперативной группы в населённом пункте Сальхиях разведывательно-поисковые действия сирийских ополченцев», — говорится в пресс-релизе оборонного ведомства.

Отмечается, что сирийские ополченцы в районе бывшего нефтеперерабатывающего завода «Эль-Исба» в провинции Дейр эз-Зор проводили операцию против «спящей» ячейки террористической группировки «Исламское государство»*, когда были атакованы авиацией возглавляемой США коалиции.

«В результате обстрела получили ранения 25 сирийских ополченцев», — говорится в сообщении.

В Минобороны заявили, что «после переговоров российского командования на авиабазе Хмеймим по установленным каналам взаимодействия с представителями штаба сил международной коалиции американская сторона заявила, что нефтеперерабатывающий завод находится под контролем Сирийских демократических сил и военнослужащих США».

В российском ведомстве добавили, что инцидент «в очередной раз продемонстрировал: истинной целью продолжения незаконного пребывания сил США на территории Сирии является уже не борьба с международной террористической группировкой ИГ, а захват и удержание под своим контролем экономических активов», принадлежащих только Сирии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что незаконное военное присутствие США в Сирии остаётся серьёзным вызовом мирному процессу в стране и сохранению её единства.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.