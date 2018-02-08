Захарова: военное присутствие США в Сирии является серьёзным вызовом мирному процессу

Незаконное военное присутствие США в Сирии остаётся серьёзным вызовом мирному процессу в стране и сохранению её единства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Серьёзным вызовом при движении к миру в Сирии и сохранению её единства, территориальной целостности остаётся незаконное вооружённое присутствие США», — сказала Захарова в ходе брифинга.

По её словам, наличие на юге САР созданной американцами в одностороннем порядке 55-километровой зоны вокруг их военной базы в окрестностях населённого пункта Эт-Танф используется остатками боевиков ИГ*.

«Складывающаяся ситуация свидетельствует, по российским оценкам, о том, что состояние нестабильности в Сирии поддерживается во многом искусственно. Некоторые влиятельные внешние игроки явно не используют имеющиеся у них возможности для содействия политическому урегулированию в Сирии и окончательной ликвидации террористов», — подчеркнула Захарова.

Ранее стало известно, что коалиция во главе с США открыла огонь по проправительственным войскам Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.