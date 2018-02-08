Коалиция США атаковала проправительственные силы в Сирии

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Коалиция во главе с США открыла огонь по проправительственным войскам Сирии после того, как те совершили нападение на штаб «Сирийских демократических сил» (SDF). Об этом сообщает пресс-служба штаба операции «Непоколебимая решимость».

«Военнослужащие коалиции находились в качестве советников, помощников и сопровождающих сил вместе с партнерами SDF во время нападения в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат», — приводит сообщение РИА Новости.

В коалиции отметили, что по проправительственным силам нанесли удары для отражения акта агрессии в отношении партнёров.

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