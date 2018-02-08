Коалиция США атаковала проправительственные силы в Сирии
«Военнослужащие коалиции находились в качестве советников, помощников и сопровождающих сил вместе с партнерами SDF во время нападения в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат», — приводит сообщение РИА Новости.
В коалиции отметили, что по проправительственным силам нанесли удары для отражения акта агрессии в отношении партнёров.
Ранее Минобороны России предостерегло развитые страны от заигрывания с террористами в Сирии.