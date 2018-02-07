«Нанесут удар в спину хозяевам»: Минобороны России предостерегло развитые страны от заигрывания с террористами в Сирии

Сирийские террористы стали послушным инструментом в руках «технологически развитых стран». Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он отметил, что оружие, которое сегодня некоторые государства поставляют боевикам, исламисты вполне могут направить против них самих. Генерал-майор подчеркнул, что специалисты из РФ устанавливают происхождение ПЗРК, из которого «Джабхат ан-Нусра»* сбила штурмовик Су-25. Заявления Минобороны о текущей ситуации в Сирии — в материале RT.

Попытки некоторых стран использовать террористические группировки в Сирии в своих целях могут иметь плачевные последствия. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, если сегодня боевики филиала «Аль-Каиды»** слушаются «своих хозяев», которые снабжают их оружием, то завтра они уже могут пойти против них.

«Террористы сирийского филиала «Аль-Каиды» стали послушным инструментом в руках одной или группы технологически развитых стран, которых не устраивает ключевая роль России в освобождении Сирии от ИГИЛ***. Однако исторический опыт не оставляет сомнений, что вскармливаемые сегодня заботливыми хозяевами террористы, завтра нанесут удар им же в спину», — сказал Конашенков.

Высокие технологии

В качестве примера того, что за спинами боевиков стоят развитие страны, он привёл беспилотники, которые использовались для атаки на авиабазу Хмеймим. По его словам, технологии, которые были использованы в них, ранее не были доступны террористам.

Демонстрация образцов беспилотной летательной техники во время брифинга Минобороны РФ по вопросам применения беспилотной летательной авиации в Сирии

РИА Новости

Другим свидетельством помощи оружием извне Конашенков назвал наличие у исламистов «Джабхат ан-Нусры» переносного зенитного ракетного комплекса, из которого те сбили российский штурмовик Су-25.

«Наибольшую озабоченность вызывает недавнее получение террористами «ан-Нусры» переносных зенитно-ракетных комплексов, которые могут быть применены не только в Сирии и не только по военным самолетам. Министерством обороны ведётся работа по установлению типов этих ПЗРК и каналов их поставки террористам», — рассказал представитель Минобороны.

Неторопливая помощь

Помимо этого Конашенков посетовал на неспешность Турции в вопросе организации контроля за зоной деэскалации «Идлиб». В связи с этим российским силам фактически приходится брать на себя двойную нагрузку.

«Российской авиацией ведется регулярный мониторинг зоны деэскалации «Идлиб», где до настоящего времени турецкая сторона, в соответствии с взятыми обязательствами, пока не смогла выставить свои наблюдательные посты», — уточнил Конашенков.

Отметим, что именно во время её облёта и был сбит Су-25, которым управлял майор Роман Филипов. Инцидент произошёл над территорией, которую контролирует «Джабхот ан-Нусра». Лётчик успел доложить своему командованию о попадании ракеты в самолёт. После катапультирования и приземления Филипов принял неравный бой с боевиками и был тяжело ранен. Попустив террористов поближе к себе, он совершил самоподрыв, уничтожив несколько исламистов. Майору посмертно было присвоено звание Героя России.

Его тело при содействии турецкой стороны было возвращено на родину. Теперь для Минобороны основной интерес представляют обломки самолёта и, в частности, двигатель, куда попала ракета.

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«Особый интерес для экспертов Минобороны России представляют остатки двигателей российского штурмовика со следами огневого воздействия ракеты для точной идентификации использовавшегося террористами ПЗРК, установления места его производства и выявления каналов поставки в Сирию», — заявляли в ведомстве.

Самодостаточная группировка

Несмотря на трагедию, российский контингент продолжает выполнять свои задачи в Сирии. В настоящий момент его численность намного меньше, чем была ранее, однако это не сказывается на эффективности.

«После освобождения сирийскими войсками при поддержке ВКС России территории Сирии от бандформирований ИГИЛ значительная часть российской группировки была возвращена в Россию. В настоящее время основными задачами дислоцированных в Сирии российских сил является мониторинг режима прекращения огня в зонах деэскалации и оказание помощи сирийскому народу в налаживании мирной жизни», — заявил Игорь Конашенков.

Российские лётчики на авиабазе Хмеймим

РИА Новости

По его словам, группировка ВС является вполне самодостаточной, а инфраструктура военных объектов постоянно совершенствуется.

«Для организации мероприятий политического урегулирования, доставки гуманитарной помощи и налаживания мирной жизни продолжает работу Центр по примирению враждующих сторон. В зонах деэскалации подразделения российской военной полиции осуществляют мониторинг и обеспечивают соблюдение режима прекращения боевых действий», — добавил представитель Минобороны.

Победа над ИГ

Российская операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года, когда ВКС РФ по просьбе легитимного правительства арабской республики приступили к нанесению авиаударов по позициям «Исламского государства» на территории страны. За это время было уничтожено более 900 тренировочных лагерей, свыше 660 заводов по производству боеприпасов и 1,5 тыс. единиц военной техники ИГ.

11 декабря 2017 года президент России Владимир Путин лично прибыл на авиабазу Хмеймим, чтобы объявить о победе над «Исламским государством». В связи с этим большая часть российский военных была выведена из Сирии. Оставшаяся группировка дислоцируется на базе Хмеймим и в порту Тартус.

Как позднее отметил Путин, операция в САР имела большое значение для Вооружённых сил РФ — армия и флот страны смогли показать свои возросшие возможности.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.