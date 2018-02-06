При содействии Анкары: тело погибшего в Сирии пилота Филипова вернули в Россию

В Россию вернули тело пилота Романа Филипова, героически погибшего 3 февраля в бою с террористами в Сирии. Содействие российской стороне в этом оказала Турция. Теперь Минобороны РФ ожидает помощи от Анкары в доставке обломков Су-25, которым управлял Филипов. Об этом говорится в заявлении ведомства. В министерстве отметили, что наибольший интерес для РФ представляет двигатель штурмовика. По характеру его повреждений специалисты в Москве смогут определить происхождение ракетного комплекса, из которого экстремисты, предположительно, сбили самолёт.

Тело пилота Су-25 Романа Филипова, чей самолёт был сбит боевиками в провинции Идлиб, удалось вернуть в Россию. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Российской военной разведкой во взаимодействии с турецкими коллегами тело геройски погибшего 3 февраля в Сирии лётчика-штурмовика майора Романа Филипова возвращено в Российскую Федерацию», — говорится в заявлении.

Отмечается, что церемония погребения россиянина будет проведена 8 февраля в Воронеже. Филипову будут отданы все воинские почести.

Вернуть обломки

В Москве также рассчитывают на помощь Анкары в возвращении обломков штурмовика.

«Российским военным ведомством направлен запрос турецкой стороне об оказании содействия в получении всех обломков российского штурмовика Су-25, сбитого террористами 3 февраля из ПЗРК в воздушном пространстве над сирийской провинцией Идлиб», — говорится в заявлении.

Обломки Су-25

© OMAR HAJ KADOUR / AFP

В ведомстве подчеркнули, что особый интерес для российских специалистов представляет двигатель штурмовика и характер его повреждений после попадания ракеты. По ним, отмечают в министерстве, можно будет установить тип переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) и его происхождение.

«Особый интерес для экспертов Минобороны России представляют остатки двигателей российского штурмовика со следами огневого воздействия ракеты для точной идентификации использовавшегося террористами ПЗРК, установления места его производства и выявления каналов поставки в Сирию», — следует из пресс-релиза.

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Как ранее отмечал глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, штурмовик, скорее всего, был сбит ракетой с тепловой головкой самонаведения.

Зона ответственности

Напомним, Су-25 под управлением майора Романа Филипова был сбит во время облёта зоны деэскалации «Идлиб». Контроль за этим сирийским районом осуществляют наблюдатели из России и Ирана. Местность со стороны оппозиции — в зоне ответственности Турции. Последняя, однако, как указывали в Москве, пока не выполняет свои обязательства в полном объёме.

«Там, к сожалению, наши турецкие партнёры пока не выставили всех тех наблюдательных постов, которые они должны выставить согласно договорённостям. Таких постов, по-моему, должно быть 23—24. А они выставили лишь несколько», — заявил 20 января министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, такое положение дел даёт возможность боевикам возобновлять деятельность и даже совершать диверсионные вылазки против российских военных. В качестве примера он привёл попытку нападения экстремистов на базу российских вооружённых сил в Хмеймиме.

Российские самолеты на авиабазе Хмеймим

© Максим Блинов / РИА Новости

Неравный бой

Пилот сбитого штурмовика Роман Филипов до последнего пытался удержать самолёт в воздухе. Перед катапультированием он успел доложить командованию об инциденте. Вступив в бой с десятком экстремистов после катапультирования, Филипов отстреливался из штатного оружия, однако был тяжело ранен. Тогда он подпустил боевиков поближе к себе и совершил самоподрыв гранатой, рассказали в Минобороны.

Позднее в сети появилась видеозапись, на которой, предположительно, запечатлено сражение боевиков и российского лётчика после катапультирования. На записи слышна фраза: «Это вам за пацанов!»

«Лётчик героически погиб, мы все соболезнуем родным и близким лётчика и гордимся нашими героями. Естественно, за этим трагическим происшествием последовали решительные действия по пресечению террористической активности», — заявил позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Уничтожили расчёт

Позднее в Минобороны доложили, что по району, откуда была выпущена ракета, российские военные нанесли удар высокоточным оружием. Им удалось уничтожить более 30 бойцов террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*.

Майор Филипов был посмертно представлен к званию Героя России министром обороны Сергеем Шойгу. Глава ВКС Сергей Суровикин назвал гибель лётчика тяжёлой утратой для армии. У пилота в Приморье остались жена и маленькая дочка. В ведомстве пообещали оказать семье всю необходимую помощь.

Роман Филипов родился в 1984 году в Воронеже. Он окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков. Штурмовик был опытным пилотом и призёром всеармейского конкурса «Авиадартс».

В Москве в память о пилоте несут цветы к зданию Минобороны на Фрунзенской набережной.

В Калининграде и Владивостоке местные власти планируют рассмотреть вопрос о присвоении одной из улиц городов имени лётчика.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.