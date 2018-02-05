В Минобороны рассказали о деталях боя между сбитым в Сирии пилотом Су-25 и террористами

Лётчик сбитого в Сирии Су-25 майор Роман Филипов, который был тяжело ранен, подорвал себя гранатой после того, как был окружён террористами. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в RT.

«Приземлившись после катапультирования в районе населённого пункта Телль-Дебес, подконтрольном террористам, майор Роман Филипов до последних минут жизни вёл неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. После окружения террористами, будучи тяжело раненным, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, российский офицер подорвал себя гранатой», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что майор Роман Филипов представлен министром обороны Сергеем Шойгу к званию Героя России посмертно.

Российский самолёт Су-25 был сбит в сирийском Идлибе 3 февраля. В ответ на это российские военные нанесли удар по району, подконтрольному террористической организации «Джабхат ан-Нусра»* в провинции Идлиб, откуда была запущена ракета по российскому штурмовику.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия предприняла решительные действия для пресечения активности террористов в Сирии в ответ на уничтожение в Идлибе Су-25.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.