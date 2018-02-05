Пилот сбитого в Сирии Су-25 представлен к званию Героя России посмертно

Пилот сбитого 3 февраля в Сирии Су-25 майор Роман Филипов представлен министром обороны Сергеем Шойгу к званию Героя России посмертно. Об этом говорится в поступившем в распоряжение RT пресс-релизе российского Минобороны. Отмечается, что Филипов был опытным лётчиком и не в первый раз находился в командировке в Сирии. На его счету десятки блестяще выполненных боевых задач по уничтожению боевиков международных террористических группировок.

«Погибший 3 февраля 2018 года в бою с террористами в Сирийской Арабской Республике заместитель командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майор Роман Филипов представлен министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу к присвоению звания Герой Российской Федерации посмертно», — отмечается в сообщении.

Ранее врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко выразил соболезнования родным и близким погибшего в сирийском Идлибе пилота Су-25.

3 февраля в сирийском Идлибе был сбит российский самолёт Су-25. Пилот успел катапультироваться, однако погиб во время сражения с боевиками террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*.

В ответ на это российские военные нанесли удар по району, подконтрольному террористической организации «Джабхат ан-Нусра», в провинции Идлиб, откуда была запущена ракета по российскому штурмовику Су-25.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.