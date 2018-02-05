Власти Приморья рассказали о погибшем в Сирии лётчике
«Для жителей нашего края эта трагическая весть отозвалась особенной болью. Роман Филиппов — боевой офицер, чья военная служба и судьба накрепко связаны с Владивостоком и Приморьем», — цитирует Тарасенко РИА Новости.
Врио губернатора Приморья назвал погибшего достойным и мужественным человеком, который честно исполнял воинский долг.
«Это огромная утрата не только для родных Романа Филиппова, но и для всех нас», — подчеркнул он.
3 февраля в сирийском Идлибе был сбит российский самолёт Су-25. Пилот погиб в ходе сражения с боевиками террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*.
* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.