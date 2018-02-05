Песков заявил, что Россия предприняла действия против боевиков в Сирии в ответ на сбитый Су-25

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия предприняла решительные действия для пресечения активности террористов в Сирии в ответ на сбитый в Идлибе Су-25.

«Когда президент (Владимир) Путин говорил о завершении активной стадии операции по поддержке Вооружённых сил Сирии в их контртеррористической работе, он говорил, что сохраняющийся и остающийся потенциал российских вооружённых сил в пунктах временного базирования достаточен для того, чтобы в случае необходимости наносить по террористам сокрушительный удар. Именно о таких точечных ударах речь и идёт», — заявил Песков.

Таким образом он прокомментировал действия российских вооружённых сил в Сирии в выходные. Он отметил, что они были спровоцированы тем, что террористы сбили российский самолёт.

«Лётчик героически погиб, мы все соболезнуем родным и близким лётчика и гордимся нашими героями. Естественно, за этим трагическим происшествием последовали решительные действия по пресечению террористической активности», — добавил пресс-секретарь.

В сирийском Идлибе 3 февраля был сбит российский самолёт Су-25. Пилот катапультировался в район, который находится под контролем боевиков «Джабхат ан-Нусры»*.

В Минобороны России заявили, что пилот майор Роман Филипов представлен к званию Героя России посмертно.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.