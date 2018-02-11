Вечные оправдания: в США сообщили о сложностях проведения операций против ИГ из-за присутствия России в Сирии

Российское военное присутствие в Сирии усложняет проведение операций коалиции против ИГ*. Такие выводы содержатся в отчёте генерального инспектората Министерства обороны США, с текстом которого ознакомился RT. Согласно документу, российские самолёты совершали «опасные манёвры» вблизи американских, что провоцировало вероятность непреднамеренных перестрелок. Кроме того, Соединённые Штаты беспокоятся, что в 2018 году Россия будет оказывать «усиленное давление по дипломатическим и военным каналам», чтобы добиться вывода войск США с территории САР. Почему Вашингтон обвиняет Москву в своих неудачах в Сирии — в материале RT.

Присутствие российских военных осложнило проведение американских операций против ИГ. Об этом говорится в новом отчёте генерального инспектората Министерства обороны США. В частности, в документе приводится анализ действий вооружённых сил России на территории Сирии с начала октября и до конца 2017 года.

«Российское военное присутствие в Сирии продолжило осложнять проведение операций против ИГ. Российские самолёты, как и прежде, совершали опасные манёвры вблизи американских. Подразделения вооружённых сил России действовали в непосредственной близости от сил коалиции, из-за чего нарастал риск непреднамеренных перестрелок», — отмечают в Министерстве обороны США.

Между тем российское Министерство обороны не раз сообщало о том, что самолёты США и их союзников пытаются помешать ударам ВКС России по ИГ в Сирии. В ноябре ударные самолёты коалиции входили в воздушное пространство над 15-километровой зоной вокруг сирийского города Абу-Камаль «для препятствования работе российских ВКС». В сообщении министерства также подчёркивалось, что «подобные действия «коалиции» свидетельствуют о том, что стремительное наступление сирийских войск в Абу-Камале сорвало планы США по созданию неподконтрольных сирийскому правительству «проамериканских» органов власти для управления территориями на восточном берегу Евфрата».

«Усиленное давление» на американские войска





Особое беспокойство, согласно документу, у Соединённых Штатов вызывает и то, что Россия и Сирия продолжают настаивать на выводе американских войск и их союзников с территории республики. В то же время в отчёте подчёркивается, что США «остаются привержены» борьбе с ИГ в Сирии, а также продолжают содействовать стабилизации и решению политического кризиса для обеспечения окончательной победы над террористической группировкой.

«Кроме того, российское руководство не раз с убеждённостью заявляло о том, что война против ИГ по сути завершена, а потому Соединённые Штаты и их союзники должны покинуть территорию Сирии. В этой связи не исключено, что в предстоящем году на силы коалиции будет оказываться повышенное давление по дипломатическим и военным каналам с целью добиться их ухода из Сирии», — говорится в отчёте.

Американские войска в сирийской провинции Алеппо, 9 марта 2017 года

Reuters

В документе также утверждается, что в последнем квартале 2017 года Россия призывала США вывести свои войска из Сирии, при этом «увеличив собственное военное присутствие».

«Россия продолжила призывать США вывести войска из Сирии, увеличив при этом собственное военное присутствие на двух сирийских базах. По оценкам Министерства обороны США, вместе с силами сирийского режима воевали примерно 3000—5000 российских военнослужащих и неустановленное число российских частных подрядчиков», — отмечается в документе.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин во время посещения военной базы Хмеймим заявил, что военнослужащие РФ нанесли сокрушительный удар по террористам и теперь настало время «с победой возвращаться к своим родным очагам». После этого был начат вывод войск из Сирии. В пункт постоянной дислокации в Махачкале вернулся батальон военной полиции ЮВО. В Россию также вернулись лётчики, сапёры, врачи и вспомогательный персонал, который обеспечивал работу военных в Сирии. При этом в САР продолжают функционировать две российские военные базы — Хмеймим и Тартус.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя заявления Пентагона о том, что в Вашингтоне «не заметили значительного вывода российских военных из Сирии», предположил, что американские коллеги просто плохо осведомлены.

При этом в России не раз заявляли о том, что российские войска находятся в Сирии по приглашению законного правительства, в то время как присутствие США в Сирии остаётся нелегитимным.

Помощь террористам

В отчёте генерального инспектората Министерства обороны США подчёркивается вклад Соединённых Штатов в разрешение сирийского кризиса и борьбу с террористами на территории республики. Так, согласно американскому бюджету на 2018 финансовый год, США выделит около $1,8 млрд на тренировку и оборудование для своих союзников в Ираке и Сирии, а также $5,6 млрд — на антитеррористические операции. Кроме того, планируется сохранение численности воинских контингентов в этих двух странах на уровне 5765 человек.

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Отмечается и активная работа США по тренировке сил «проверенной» сирийской оппозиции с целью удержания и стабилизации освобождённой от террористов территории. Так, с октября до конца декабря 2017 года Соединённые Штаты обучили 2400 представителей трёх групп «проверенной» сирийской оппозиции.

7 февраля международная коалиция во главе с Соединёнными Штатами нанесла удар по правительственным войскам в Сирии. В пресс-службе операции «Непоколебимая решимость» эти действия назвали ответом на «неспровоцированное» нападение на штаб Сирийских демократических сил. По данным СМИ, жертвами атаки коалиции могли стать около 100 бойцов сирийских ВС.

Ранее начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов сообщал, что американские военные на своей базе Эт-Танф в сирийской провинции Хомс занимаются подготовкой террористов. Он подчеркнул, что сведения о боевиках были получены разведкой.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал в сентябре 2017 года, что коалиция, возглавляемая США, нередко смешивает оппозиционные группировки и «Джабхат ан-Нусру»**. По мнению министра, у США «не хватило духу, смелости или способности отмежевать «Джабхат ан-Нусру» от оппозиционеров, с которыми американская сторона сотрудничала».

Военные инженеры сводного отряда Международного противоминного центра Вооружённых сил РФ

РИА Новости

В разговоре с RT политолог Александр Асафов отметил, что политика США на территории Сирии зачастую совпадает с целями террористических группировок, с которыми борются Россия и сирийское правительство.

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«Тактические и стратегические задачи американских военных и спецслужб и в целом политика Соединённых Штатов в регионе по какой-то случайности часто совпадает с целями как раз террористических групп или групп, которые борются под разными вывесками с законно избранным правительством Сирии. Конечно, им препятствует Россия, поскольку она вместе с сирийской армией борется с ИГ и различными джихадисткими группировками», — заявил политолог.

Он также подчеркнул, что, говоря о помехах со стороны России, США пытаются обосновать своё дальнейшее присутствие в регионе и оправдать то, что их первоначальные задачи не были выполнены.

«Такие заявления — попытка скрыть за антитеррористической риторикой то, что задачи Соединённых Штатов по экспансии в регион, по доминированию и захвату месторождений американскими компаниями в регионе, конечно, не выполнена», — отметил эксперт.

«Уходить они вовсе не собираются»

В отчёте американского министерства проанализирована и роль Ирана в сирийском конфликте. Так, поддержка Ираном «сирийского режима» остаётся «предметом озабоченности» американского правительства. Согласно данным Госдепа США, на которые ссылаются в докладе министерства, Иран предоставлял финансовые средства и вооружение «сирийскому режиму», а также стремился укрепить своё влияние в регионе.

В то же время в Министерстве обороны США подчёркивают и тот факт, что на территории республики иранские вооружённые силы действуют «в тесной координации» с российскими военными.

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«По данным Министерства обороны США, в плане управления войсками армия Ирана и поддерживаемые им формирования действуют независимо от вооружённых сил Сирии, но при этом, как правило, в тесной координации с российскими военными и силами сирийского режима», — говорится в документе.

Профессор кафедры востоковедения МГИМО иранист Сергей Дружиловский в разговоре с RT пояснил, что антииранская риторика давно является частью политики США.

«Соединённые Штаты ни разу не сказали, что Иран действует в русле их интересов и интересов мира, безопасности. Они всё время говорят, что это часть оси зла, на одном уровне с КНДР. И по поводу участия Ирана в Сирии США всегда негодовали, говорили, что это вмешательство во внутренние дела Сирии, хотя сами Соединённые Штаты вмешиваются в эти дела. Но им можно, а Ирану нельзя», — отметил он.

По мнению эксперта, военное сотрудничество между Ираном и Россией выгодно обеим сторонам. Так, Иран предоставляет российским военно-воздушным силам возможность залетать в Сирию через свою территорию, что идёт вразрез с американскими интересами.

«Мы координируем действия, у нас единый координационный центр с Ираном, что не устраивает Соединённые Штаты. Им, конечно же, важнее было бы нас запереть и не допускать в Сирию вообще. В то же время сами американцы расширяют на территории республики свои базы, строят новые и уже оформляют это не как пункт опоры, а как полноценные военные базы. Уходить оттуда они вовсе не собираются. Ещё одной причиной недовольства США являются иранские попытки проложить коридор для Башара Асада к Средиземному морю, чтобы вернуть нефтяные вышки на севере Сирии», — добавил он.

В ноябре этого года в американском Госдепе заявили, что Россия обязалась помочь уходу иранских и проиранских сил с юго-запада Сирии. Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не давала обещаний обеспечить вывод таких формирований с территории САР. Кроме того, как подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства, сами США находятся в Сирии незаконно.

«Про то, что происходит на всей территории Сирии, мы с американскими коллегами пока конкретно и подробно не говорили, кроме того, что мы констатируем факт нашего и иранского легитимного присутствия по приглашению законного правительства и также констатируем факт нелегитимного присутствия, которое сколотили США и которое осуществляет военные действия, в том числе и самостоятельно, но прежде всего — поддерживая оппозиционные формирования», — сказал Лавров журналистам.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация, признанная террористической решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.