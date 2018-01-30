«Важно вырабатывать взаимное доверие»: Лаврову пришлось успокаивать участников сочинских переговоров по Сирии

Перед началом Конгресса сирийского национального диалога в Сочи город покинули представители вооружённой оппозиции САР, а в ходе выступления главы МИД России Сергея Лаврова между участниками форума завязалась перепалка. Эксперты пояснили, что проблемы с частью переговорщиков были ожидаемы, так как они возникали и раньше. Тем не менее есть шанс, что на российской площадке диалог продвинется дальше, чем на переговорах в Женеве. О том, почему сочинский формат может оказаться более успешным, — в материале RT.

В Сочи в понедельник начал свою работу двухдневный Конгресс сирийского национального диалога. Инициатором проведения мероприятия стал президент России Владимир Путин, озвучивший эту идею на Валдайском форуме, проходившем в Сочи в октябре 2017 года. Более 1,5 тыс. человек прибыли на юг России, чтобы начать работу над новой Конституцией САР и сформировать конституционную комиссию.

Во вторник на открытии пленарного заседания глава МИД РФ Сергей Лавров зачитал участникам послание президента России Владимира Путина. Глава государства выразил надежду на то, что форум станет важным шагом к установлению мира на сирийской земле и «прекратит братоубийственную войну».

«Совместно с партнёрами по астанинскому процессу — Ираном и Турцией, влиятельными арабскими государствами, соседями Сирии, — мы постарались сделать это мероприятие максимально представительным, исходя из того, что только народ Сирии вправе определять будущее своей страны», — говорится в послании Владимира Путина.

После этого Лавров хотел сказать несколько слов от себя, однако его выступление было прервано возгласами из зала. Один из участников форума выкрикнул: «Да здравствует Россия! Да здравствует дружба!» В ответ группа оппозиционеров стала спорить с ним на арабском. Российский министр призвал участников конгресса к порядку.

«Учитывая беспрецедентный характер этого собрания, когда в одном зале сегодня присутствуют представители такого большого числа групп — этнических, социальных, политических — сирийского общества, конечно же, важно начать с того, чтобы вырабатывать взаимное доверие, вырабатывать способность работать сообща», — отметил Лавров.

Вооружённую оппозицию представит Турция

В переговорах принимают участие наблюдатели от стран-гарантов (Иран, Турция), нескольких арабских стран, офис спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, а также все политические и этноконфессиональные группы Сирии.

Оппозицию должные были представлять не только делегаты легальных партий Сирии, правящей партии «Баас» и сирийского правительства, но и сложившие оружие бывшие лидеры незаконных вооружённых формирований. Но через некоторое время после начала конгресса стали поступать сообщения о том, что делегация вооружённой оппозиции отказалась покидать аэропорт в Сочи и заявила, что намерена вернуться на родину.

В состав делегации, состоящей из около 100 человек, в том числе входят экс-глава так называемого «временного правительства» Сирии Ахмад Тоаме, член делегации вооруженной оппозиции Ясир Абдуррахим, глава генштаба Свободной Сирийской армии Ахмад Берри.

Перед вылетом из России представители оппозиции опубликовали заявление, в котором объяснили решение отказаться от участия в конгрессе недовольством официальным флагом Сирии на эмблеме мероприятия и «невыполненными обещаниями».

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в МИД Турции сообщало, что представители вооружённой оппозиции САР передали свои полномочия Турции.

«Делегация сирийской оппозиции, которая прибыла из Анкары в Сочи для участия в конгрессе, увидев флаги и логотипы сирийского режима, в знак протеста не захотела проходить паспортный контроль для въезда в страну. По этой причине делегация приняла решение не участвовать в работе конгресса и передала свои полномочия турецкой делегации», — сказал источник.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу

Reuters

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин сообщил, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров во вторник утром «провёл два телефонных разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, получив заверения в том, что данная проблема будет решена».

Ожидаемый процесс

Начальник Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт РСМД Кирилл Семёнов в беседе с RT пояснил, что сложности с проведением переговоров ожидаемы. Ранее подобные проблемы были и в Хмеймиме, когда там планировали провести дополнительные переговоры по сирийскому урегулированию.

«Сейчас этим хочет воспользоваться другая группа государств, которая хотела бы более активно участвовать в сирийском урегулировании. Это и США, и страны ЕС, и Саудовская Аравия, и Иордания. Эта пятёрка стран предлагает альтернативную площадку для проведения подобных мероприятий», — заявил эксперт, напомнив заявления Вашингтона о главенствующей роли Женевы в вопросах урегулирования сирийской ситуации.

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По мнению Семёнова, Запад может попытаться создать ещё какую-нибудь переговорную площадку по Сирии. При этом страны-конкуренты России в этом вопросе будут продвигать мысль: «Если Женеву можно дополнить Сочи, то почему её нельзя дополнить какими-нибудь другими переговорами».

Эксперт также пояснил, чем конгресс в Сочи принципиально отличается от переговоров в Женеве и Астане. Швейцарская площадка занимается политическим процессом, тогда как переговоры в Казахстане «направлены больше на поддержание тех или иных условий на земле в Сирии: установление прекращения режима огня, зоны деэскалации, то есть непосредственно между участниками боевых действий».

«Диалог в Сочи имеет условную привязку к Женеве и рассчитан на то, что там могут быть выработаны новые схемы, новые планы, которые могли бы поспособствовать женевскому процессу. В частности, инициатива по созданию (конституционного. — RT) комитета, которые смог бы работать дальше и в Женеве», — заключил эксперт.

«Война надоела уже всем»

Конгресс в Сочи имеет все предпосылки для того, чтобы стать более успешным, чем площадки в Женеве и Астане. Такое мнение высказал в беседе с RT директор Института стратегического планирования Александр Гусев.

«Сочинский переговорный процесс — это целый шаг вперёд, потому что женевский формат хоть себя не изжил, но мы же понимаем, что два года тому назад Женева фактически провалилась. Основная часть оппозиционных сил, которые воюют против правительственных войск и Башара Асада, не приехали. Что касается Астаны, то ситуация там тоже была достаточно сложная... Сочинскую же площадку многие приветствовали. И я думаю, что она будет в большей степени эффективна, чем Астана и Женева», — сказал эксперт.

Пришла пора сторонам сирийского конфликта договориться и Сочи — это именно то место, где они могут это сделать без излишнего влияния извне, полагает Александр Гусев.

«Сочинский Конгресс должен был состояться, потому что это желание не только ведущих стран мира, которые практически договорились по ситуации в Сирии, но и волеизъявление сирийского народа. На этой площадке собираются силы, которые противостоят в Сирийской Арабской Республике. И мне кажется, что всё-таки они договорятся. Другой альтернативы нет. Война надоела уже всем», — заключил он.