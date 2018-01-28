В Сочи прибыли первые участники Конгресса сирийского нацдиалога из Дамаска

Первые участники Конгресса сирийского национального диалога прибыли в Сочи из Дамаска, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что первым рейсом прибыли 175 человек, в том числе представители партии «Баас» и Национального прогрессивного фронта.

Также, по данным агентства, ожидается прибытие ещё одного рейса из Дамаска с 169 участниками.

Кроме того, как сообщили агентству, среди прибывших есть и представители внутренней оппозиции.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу финальные аспекты организации и проведения Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.